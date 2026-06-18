C’est une première mondiale. Le musée aeroscopia de Blagnac va acceuillir l’A300‑600ST Beluga ST n°4, immatriculé F‑GSTD, un appareil qui a été retiré du service l’année dernière.

Le gros-porteur à la silhouette si caractéristique rejoint ainsi les autres appareils historiques de l’avionneur déjà exposés, dont l’A380, l’A300, l’A400M et le Super Guppy.

Une soirée avant-première est organisée le 24 juin, avant son exposition au grand public prévue dès le 25 juin.

Au total, cinq Beluga ST ont été produits entre 1992 et 2000 sur la base de l’A300-600R afin d’assurer la logistique interne d’Airbus entre ses sites européens, en remplacement des Super Guppy. Ces appareils étaient opérés par Airbus Transport International (ATI).

Les A300-600ST sont maintenant remplacés par les 6 BelugaXL, basés sur l’A330-200 et offrant une capacité accrue pour le transport de pièces de grande dimension, notamment pour le programme A350.​