Cette commande constituera le plus gros contrat de l’histoire de l’aviation sud-coréenne. Korean Air a confirmé vouloir acquérir 103 nouveaux avions commerciaux auprès de Boeing dans un dépôt réglementaire auprès de la bourse de Séoul le 26 mars.

Le contrat portera comme prévu sur 20 777-9, 25 787-10, 50 737-10 et 8 777-8F. L’ensemble des appareils a une valeur de 36,2 milliards de dollars. Les livraisons devraient s’étendre jusqu’à la fin des années 2030.

Un accord préliminaire pour ses appareils avait été conclu en août dernier dans le cadre de la négociation d’accords commerciaux entre la Corée du Sud et les États-Unis.

Ces nouveaux appareils vont permettre à Korean Air de moderniser sa flotte mais aussi de la réorganiser et de la faire croître dans le cadre de l’intégration d’Asiana Airlines. Ainsi, la flotte de la compagnie intégrée sera organisée autour de cinq familles d’appareils : Boeing 777, 787 et 737, et Airbus A350 et A321neo.