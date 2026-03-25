Les compagnies aériennes chinoises reprennent leurs emplettes. China Eastern Airlines (CEA) a annoncé avoir signé un accord avec Airbus pour acquérir 101 appareils de la famille A320neo supplémentaires dans un document adressé à la Bourse de Shanghaï le 25 mars.

Selon la compagnie aérienne shanghaienne, le montant catalogue total de cette commande s’élève à 15,8 milliards de dollars, mais le contrat négocié est annoncé inférieur.

China Eastern, membre de l’alliance Skyteam, est déjà un important opérateur de la famille A320, avec 386 monocouloirs Airbus dont 122 A320neo et 27 A321neo. Elle est aussi opératrice du C919 de l’avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) avec 14 exemplaires en flotte aujourd’hui.

Les nouveaux appareils devraient être livrés par lots entre 2028 et 2032. Plus précisément, China Eastern recevra 9 appareils en 2028, 19 en 2029, 30 en 2030, 27 en 2031 et 16 en 2032.

Le choix de la motorisation n’a pas été avancé, mais les actuels A320neo/A321neo de la compagnie chinoise sont tous équipés de LEAP-1A de CFM International.