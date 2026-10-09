Avolon sécurise le flux de ses livraisons sur les prochaines années. La société de leasing irlandaise a annoncé le 9 octobre qu’elle avait signé des commandes fermes auprès de Boeing et d’Airbus pour acquérir 250 appareils : 737 MAX, A320neo et A330neo.

L’accord conclu avec Airbus porte sur l’intégration à son portefeuille de 75 appareils de la famille A320neo et 35 A330-900. Il inclut également des options sur une centaine d’appareils supplémentaires. Airbus précise qu’il porte à 114 les engagements fermes d’Avolon pour le programme A330neo et à 650 ceux pour la famille A320neo.

Le contrat avec Boeing prévoit quant à lui l’acquisition de 140 737 MAX. Il n’a pas encore été précisé quels modèles ont été choisis, mais un précédent accord avec l’avionneur américain concernait les 737-8 et 737-10.

Ces deux commandes portent les engagements fermes de la société de leasing à 749 appareils.

Avolon précise toutefois qu’elle doit encore obtenir l’aval de son actionnaire majoritaire, Bohai Leasing. Elle l’attend pour la fin du mois d’octobre.