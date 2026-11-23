En visite dans la nouvelle ligne d’assemblage final A321neo d’Airbus à Toulouse (située dans l’ancien hangar de production de l’A380), le président de la République Emmanuel Macron a confirmé le 23 novembre l’implication de l’Etat en faveur de la recherche aéronautique. Le CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile) va donc bénéficier d’un soutien renforcé, à hauteur de 350 millions d’euros en 2026. Une annonce saluée par le conseil et par le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales).

« Je voulais vous confirmer le chiffre de 350 millions d’euros, qu’on va sanctuariser pour le CORAC, pour que les investissements, en particulier en termes d’innovation et de R&D, soient faits », annonce le président. « On donne de la visibilité », ajoute-t-il, quand Yannick Assouad, présidente du Comité de pilotage du CORAC estime nécessaire de donner à cet engagement « une visibilité dans la durée, à la hauteur des cycles de développement de notre industrie ». Ce montant représente toutefois un effort supplémentaire par rapport aux années précédentes, le soutien, déjà conséquent, s’étant élevé à 284 millions d’euros en 2024 et à 278 millions d’euros en 2025, rapporte le GIFAS.

Ces fonds permettront de poursuivre les investissements indispensables à la décarbonation et au développement des prochaines générations d’aéronefs, qui sont les priorités de la recherche dans la filière. Le GIFAS souligne en effet que 90 % des travaux programmés en 2025 ont concerné la préparation des futures générations, que ce soit au travers des nouvelles motorisations, de l’hybridation, des matériaux innovants, de l’allègement des structures, ou de l’optimisation des procédés industriels.

Il indique également que les programmes du CORAC entretiennent de l’activité sur 520 sites industriels et de recherche et auprès de 329 partenaires, dont 250 PME et ETI. « Le CORAC est un outil essentiel pour irriguer l’ensemble de notre chaîne industrielle, bien au-delà des grands donneurs d’ordre. Pour les PME et ETI de notre filière, il représente une opportunité concrète de participer aux programmes de recherche, de se préparer aux technologies de demain et de développer leurs compétences. C’est un investissement essentiel pour préserver nos savoir-faire, soutenir l’emploi industriel dans les territoires et garantir que les prochaines générations d’avion s’appuieront sur l’ensemble de la chaîne de fournisseurs français », souligne Alain Dulac, président du Comité Aéro-PME du GIFAS.

L’intervention d’Emmanuel Macron s’inscrit dans le cadre du programme Choose France, destiné à encourager les investissements en France.