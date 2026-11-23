Thales a annoncé le 23 novembre avoir signé un contrat avec le Commandement néerlandais du matériel et des technologies de l’information (COMMIT) pour moderniser les radars de contrôle aérien de la force aérienne royale néerlandaise (RNLAF). Les radars primaires STAR NG et secondaires RSM NG remplaceront les équipements existants et serviront aussi sur des aérodromes à usage civil et militaire.

Ce contrat couvre la fourniture, l’installation et la mise en service des radars, ainsi que leur maintenance et la gestion de leur obsolescence sur plusieurs années. Selon l’électronicien français, les nouveaux équipements apporteront des meilleures capacités de détection, des contre-mesures électroniques et une meilleure gestion des effets des parcs éoliens. Ils répondront aux normes applicables d’Eurocontrol, de l’EASA et de l’OACI.

Les Pays-Bas deviendront par ailleurs le quatrième membre de l’OTAN à adopter ces systèmes, après la France, le Royaume-Uni et la Roumanie.

Thales n’a précisé ni le montant du contrat, ni le nombre de radars commandés, ni le calendrier de déploiement.