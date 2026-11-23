Deutsche Aircraft a signé une lettre d’intention avec le canadien KF Aerospace pour organiser le soutien du D328eco en Amérique du Nord avant son entrée en service. Le partenariat envisagé couvre les inspections programmées et les prestations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les futurs D328eco ainsi que pour les Dornier 328 déjà en service.

« Notre priorité est claire : dès l’entrée en service du D328eco, nos clients doivent pouvoir accéder immédiatement à des services de maintenance de haute qualité, auprès d’un partenaire de confiance. Le Canada est un marché clé pour nous, et KF Aerospace est le partenaire idéal pour ancrer notre présence en Amérique du Nord » a expliqué Alexander Tesch, vice-président du service client et des services chez Deutsche Aircraft.

Pour rappel, KF Aerospace dispose de centres de maintenance lourde à Kelowna, en Colombie-Britannique, et à Hamilton, en Ontario. La société MRO canadienne emploie près de 1150 salariés.

Successeur allongé du Dornier 328 motorisé par des PW127XT-S de Pratt & Whitney Canada, le futur avion régional de 40 sièges de Deutsche Aircraft doit entrer en service au quatrième trimestre de 2027.