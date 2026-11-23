L’armée de l’air ghanéenne a pris livraison de son hélicoptère H160 (en version transport ACH) le 20 novembre sur la base aérienne d’Accra.

Le convoyage a débuté à Marignane, puis a suivi un itinéraire via l’Espagne et le nord-ouest de l’Afrique. Il rejoint ainsi l’ACH175 livré en mars, tous deux étant dédiés à des missions de transport gouvernemental.

Le Ghana avait officialisé une commande de quatre hélicoptères auprès d’Airbus Helicopters au début de l’année, un contrat portant sur deux H175M, un ACH175 et un ACH160.

Les deux H175M seront quant à eux configurés en hélicoptères multi-missions pour des missions de transport, de recherche et sauvetage (SAR), d’évacuation sanitaire (EMS) et de secours en cas de catastrophes.

Le Ghana utilisait jusqu’à présent des hélicoptères de type Mi‑17/171SH (Hip) de conception soviétique.