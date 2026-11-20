Ascendance n’a jamais été aussi près de faire décoller ATEA. La société française a célébré, le 19 novembre à l’aérodrome de Muret, la sortie d’usine du premier prototype à l’échelle 1 de son appareil à propulsion hybride-électrique et à décollage et atterrissage vertical. Il est l’aboutissement de huit ans de développement – cinq de maturation et trois de conception, production et intégration – et d’un investissement de 60 millions d’euros.

ATEA est doté de huit rotors intégrés aux ailes, destinés aux phases de décollage et d’atterrissage verticaux, et deux hélices qui assurent la propulsion en croisière. Ascendance explique cette architecture permet de combiner la flexibilité du décollage vertical à l’efficacité du vol en croisière. L’aéronef a été conçu autour du système de propulsion hybride-électrique Sterna, capable d’adapter la puissance aux différentes phases de vol.

Il devrait être capable de transporter quatre à six personnes, de parcourir 900 km à pleine charge et d’atteindre une vitesse de 250 km/h.

Après avoir franchi cette étape majeure, Ascendance a désormais plusieurs autres objectifs à atteindre. La société doit finaliser sa campagne d’essais au sol, poursuivre la validation des systèmes et obtenir le Permit to Fly auprès de l’EASA pour engager le premier vol piloté. Elle espère pouvoir le réaliser dans les prochains mois.