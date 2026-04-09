Les prochaines étapes du développement d’Aura Aero sont désormais sécurisées. L’industriel toulousain a annoncé le 8 avril qu’il avait réussi une nouvelle levée de fonds de 340 millions d’euros qui lui permettra de financer ses projets sur les trois prochaines années.

Ce financement comprend un tour de table de 50 millions d’euros, auquel ont participé Safran Corporate Ventures et Bpifrance, mais aussi EDF, le club d’investissement Blast et Innovacom, entre autres. A cela s’ajoutent des subventions à hauteur de 120 millions d’euros, dans le cadre du programme France 2030 au travers des appels à projets « avion bas carbone » et « première usine », mais aussi de l’Innovation Fund européen. Enfin, un financement de 170 millions d’euros a été consenti par Space Florida pour la construction de l’usine Aura aux Etats-Unis.

Deux nouvelles usines en projet

Grâce à ces fonds, Aura Aero va pouvoir avancer dans ses programmes Integral, ERA et Enbata (drone MALE) mais aussi se doter de l’outil industriel qui lui permettra de soutenir la production en série. Il a obtenu un permis de construire au mois de mars pour une nouvelle usine à Toulouse Francazal, qui sera implantée sur un ancien site militaire de 40 000 m2 en cours de préparation. La première pierre devrait être posée à la fin de l’année et la livraison des premiers bâtiments est prévue pour 2028, avec l’objectif d’atteindre la pleine capacité en 2029 …