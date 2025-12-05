Dans son dernier bilan de commandes et livraisons, Airbus annonce qu’il a livré 72 appareils à 42 clients au cours du mois de novembre. En parallèle, il a enregistré des commandes pour 75 appareils, atteignant les 700 commandes nettes depuis le début de l’année.

Les livraisons mensuelles ont concerné dix A220-300, 54 appareils de la famille A320neo (dont 35 A321neo), quatre A330neo (dont un A330-800) et quatre A350 (répartis entre deux -900 et deux -1000).

Avec elles, l’avionneur atteint 675 livraisons depuis le début de l’année. Il prévoit donc de livrer environ 115 appareils au mois de décembre, ayant révisé à la baisse ses objectifs plus tôt dans la semaine en raison d’un problème de qualité détecté sur des panneaux de fuselage de la famille A320neo. Airbus vise désormais environ 790 livraisons en 2025, au lieu de 820.

Les commandes ont quant à elles concerné 23 appareils de la famille A320neo, six A330 et 46 A350, parmi lesquels les trente A350-900 d’IndiGo et huit A350-1000 pour un client resté anonyme. Jusqu’à présent, le carnet de commandes s’est ainsi enrichi de 700 appareils nets depuis le début de l’année (797 bruts).