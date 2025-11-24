Airbus a signé deux importants accords lors du Salon aéronautique de Dubaï en vue de remporter une commande des forces armées émiraties pour son avion de transport tactique A400M.

Le premier est un accord avec Calidus Holding Group pour la création d’un centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dédié aux Émirats arabes unis. Calidus supervisera la mise en place d’une infrastructure de maintenance de pointe et le développement d’une chaîne d’approvisionnement locale spécifique aux opérations de l’A400M…