Philippine Airlines est prête à recevoir ses A350-1000. La compagnie a signé un accord avec BOC Aviation, selon lequel la société de leasing a acquis deux des appareils commandés par la compagnie auprès d’Airbus pour les lui louer ensuite dans le cadre d’un contrat à long terme. Elle en devient une nouvelle cliente.

Le premier appareil intégrera la flotte de Philippine Airlines au mois de décembre. Il est à la fois le premier exemplaire d’A350-1000 que la compagnie intégrera et le premier à intégrer le portefeuille de BOC Aviation.

Exploitant déjà deux A350-900, Philippine Airlines avait signé une commande pour neuf A350-1000 en juin 2023. Les appareils ont vocation à moderniser sa flotte de gros-porteurs et de servir son « projet ultra long-courrier » de desservir les Etats-Unis et le Canada jusqu’à leur côte est. Ils seront aménagés en configuration triclasse de 380 places.