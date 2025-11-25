COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) a clairement mis le paquet la semaine dernière à Dubaï en présentant trois de ses appareils, une première pour le Dubai Airshow et pour tout autre grand salon aéronautique organisé hors de Chine.

L’avionneur chinois présentait ainsi l’un de ses C919 d’essai lors de démonstrations en vol quotidiennes, un autre exemplaire de série aux couleurs de la compagnie cantonaise China Southern Airlines (première livraison l’année dernière, sept avions en flotte aujourd’hui sur les cent commandés) ainsi qu’un C909 configuré avec une cabine VVIP, le CBJ.

Mais le plus intéressant n’était pas sur le statique du salon, mais plutôt sur le stand de l’avionneur shanghaïen…