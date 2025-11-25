Rien de tel qu’un salon aéronautique organisé au pays des influenceurs pour que les simples mentions des études visant à des versions potentiellement plus capacitaires basées sur l’A350-1000 d’Airbus et sur le 777-9 de Boeing se répandent comme une véritable traînée de poudre aux quatre coins de la planète.

Oui, Emirates veut un avion encore plus capacitaire que le 777-9, un appareil déjà commandé à 270 exemplaires par la compagnie aérienne de Dubaï. Rien d’étonnant, Emirates est déjà le principal opérateur de l’A380, avec 116 appareils en flotte (une dizaine encore immobilisée), des appareils qui seront encore largement exploités durant la prochaine décennie et même après 2040 pour certains…