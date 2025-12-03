L’objectif était déjà ambitieux mais les problèmes de qualité détectés sur les panneaux de fuselage des A320neo l’ont enterré. Airbus a révisé à la baisse ses prévisions de livraison annuelles d’avions commerciaux le 3 décembre, à environ 790 appareils au lieu des 820 initialement visés. Le groupe conserve toutefois ses objectifs financiers inchangés.

Au 31 octobre, l’avionneur avait livré 585 appareils à ses clients, ce qui lui laissait deux mois pour en remettre encore environ 235 et laissait déjà présager une fin d’année sous tension.

Le problème de qualité sur les panneaux métalliques de la famille A320neo est assez limité : les éléments proviennent d’un sous-traitant identifié et seule une partie de la flotte est concernée – mais tout de même plusieurs dizaines voire centaines d’appareils. Le problème est circonscrit et les panneaux récemment produits sont conformes aux standards.

Cela suffit toutefois à gripper la chaîne d’approvisionnement et le flux des livraisons puisque des inspections doivent désormais être conduites sur les appareils potentiellement concernés puis, si besoin, des interventions techniques.