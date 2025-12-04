La compagnie espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas, spécialisée dans le long‑courrier, compte doubler la taille de sa flotte d’Airbus A330 dans les deux prochaines années.

Plus Ultra a déjà intégré un sixième A330 (un A330‑300 de 302 sièges) fin juin et prévoit la livraison d’un septième exemplaire dans les prochains jours. Trois exemplaires suivront l’année prochaine.

La compagnie entend ainsi encore développer le nombre de ses liaisons, et ses fréquences, vers l’Amérique latine. Plus Ultra lance d’ailleurs une nouvelle liaison entre Madrid et Buenos Aires la semaine prochaine.

La compagnie espagnole a bouclé les neuf premiers mois l’année avec un chiffre d’affaires de 157 millions d’euros, en progression de 19% par rapport à la même période de 2024, porté par une hausse de 45% des ventes et un coefficient de remplissage supérieur à 90%, selon la compagnie.

Le secteur des vols charters et ACMI (avions, équipage, maintenance et assurance) a enregistré une progression de 27 % de ses bénéfices, grâce à l’accord conclu avec Air Algérie et aux opérations saisonnières menées par les tour-opérateurs, notamment sur les liaisons reliant Varsovie et Cracovie (Pologne) à Varadero (Cuba) et Carthagène des Indes (Colombie).