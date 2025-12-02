Décidément, ces derniers jours ont été rudes pour la famille de monocouloirs A320 d’Airbus, en particulier avec cette note d’alerte opérationnelle (AOT) déclenchée en urgence par l’avionneur auprès des opérateurs pour pallier le plus rapidement possible et préventivement à une vulnérabilité logicielle apparue avec le standard ELAC B L104, une version qui venait notamment ajouter de nouvelles protections du domaine de vol.

Fort heureusement, les quelque 6 000 appareils potentiellement concernés ont pratiquement tous été remis en service dans les deux jours suivant l’alerte, parfois dès la première nuit, et il ne reste aujourd’hui que quelques dizaines d’exemplaires cloués au sol et qui devront être modifiés de façon matérielle dans les prochaines semaines au plus tard.

Il y a eu aussi cette restriction opérationnelle temporaire…