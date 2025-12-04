La Pologne s’est officiellement engagée dans un processus d’acquisition d’Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), avec une cible de l’ordre de 2 à 4 exemplaires financés en partie par l’Union européenne.

Le gouvernement polonais a en effet autorisé le vice‑Premier ministre et ministre de la Défense Władysław Kosiniak‑Kamysz à solliciter un prêt via le nouvel instrument financier de l’Union européenne SAFE (Security Action for Europe). Ce dispositif alloue à la Pologne jusqu’à 43,7 milliards d’euros de prêts de défense à un taux compétitif, pour acquérir notamment des avions ravitailleurs, un besoin jugé critique alors que le pays doit maintenir des patrouilles aériennes prolongées sur le flanc oriental de l’OTAN.

Les règles de SAFE limitant à 35% la part de la valeur ajoutée non‑UE des équipements, elles excluent de facto les ravitailleurs américains et brésiliens, ce qui fait de l’A330 MRTT d’Airbus Defence and Space le seul véritable candidat pour les besoins de Varsovie.

L’armée de l’air polonaise utilise déjà les services de la flotte du pool MMF de l’OTAN (9 A330 MRTT livrés, trois autres en commande), mais elle veut réduire sa dépendance vis-à-vis des moyens alliés compte tenu du fait que sa flotte d’avions de combat va doubler d’ici la fin de la décennie (livraisons de FA-50 et F-35A).

Pour rappel, Airbus Defence and Space commercialise maintenant l’A330 MRTT+, la version de ravitaillement et de transport militaire dérivée de l’A330-800 (famille A330neo). La Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) en a commandé un premier exemplaire, un avion livrable en 2029.