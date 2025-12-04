easyJet a conclu un accord pour acquérir l’entreprise de maintenance Adria Tehnika, basée à l’aéroport de Ljubljana Jože Pučnik (Slovénie). La transaction pourrait être finalisée dès le début de l’année prochaine, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé. Adria Tehnika restera dirigée par sa PDG, Barbara Perko Brvar, et conservera son siège en Slovénie.

Adria Tehnika exploite un hangar de cinq baies qui assure depuis plusieurs années des opérations de maintenance en base pour la flotte de monocouloirs Airbus d’easyJet. La société, issue de l’ancienne division maintenance d’Adria Airways et devenue une entité indépendante en 2010. Elle est aujourd’hui contrôlée par l’investisseur tchèque Hartenberg Holding.​ Ses capacités couvrent la famille A320/A320neo d’Airbus, les CRJ 700/900/1000 de MHI RJ et les Challenger 604/605 de Bombardier.

L’acquisition prévoit le maintien des activités en Slovénie et des quelque 250 salariés du site. easyJet précise vouloir investir à long terme dans les installations de Ljubljana, où plus de 200 opérations de maintenance lourde ont déjà été réalisées sur ses appareils.

Cette opération permettra ainsi à la compagnie low-cost britannique de davantage internaliser sa maintenance lourde, à l’image du rachat de SR Technics Malta l’année dernière.