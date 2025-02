Airbus a une nouvelle fois très largement consolidé sa place de numéro un mondial en 2024, malgré les difficultés qui persistent au niveau de certains acteurs de sa chaîne de fournisseurs et qui impactent un grand nombre de ses programmes.

Le groupe aéronautique européen vient ainsi de publier des résultats financiers particulièrement solides pour 2024, avec un chiffre d’affaires consolidé de 69,2 milliards d’euros en 2024 (+ 6% en un an), un bénéfice net qui a progressé de 12% à 4,2 milliards d’euros, proche de son record de 2022.

Le carnet de commandes consolidé du groupe aéronautique européen a atteint un nouveau record à la fin de l’année dernière avec une valeur de 629 milliards d’euros, en progression de 14%. Les perspectives sont même encore meilleures pour cette nouvelle année, avec la poursuite des montées en cadences pour ses avions commerciaux.

« Nous progressons dans un environnement qui reste complexe et qui, comme vous pouvez le constater, évolue très rapidement autour de nous » a expliqué Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus lors de la conférence de presse des résultats du groupe aéronautique européen. Mais le groupe européen entend bien maintenir le cap cette année. « Nous nous engageons à servir nos clients tout en maintenant notre forte position commerciale dans tous les secteurs d’activité. Nous allons ainsi continuer à nous concentrer sur le ramp-up pour les avions commerciaux et sur la transformation de nos activités défense et espace » a-t-il exposé.

Airbus garde le cap pour les montées en cadences de ses avions commerciaux

Pour Airbus Commercial, la branche dédiée aux avions commerciaux, la situation demeure particulièrement enviable avec 766 appareils livrés à 86 clients l’année dernière (75 A220, 602 monocouloirs de la famille A320neo, 30 A330-900 et 57 A350), en progression de 4% en un an. Les commandes n’ont pas été en reste avec 878 appareils inscrits au carnet l’année dernière (826 en commandes nettes, en retirant les annulations) même si on est loin du record historique de l’année précédente. Les ventes d’avions gros-porteurs ont été conséquentes, avec 78 A330neo et 142 A350 vendus en 2024.

Le chiffre d’affaires de l’activité dédiée aux avions commerciaux a ainsi progressé de 6% pour atteindre les 50,6 milliards d’euros l’année dernière, avec une rentabilité qui a également progressé de 6% (EBIT ajusté de plus de 5 milliards d’euros). Les avions commerciaux représentent désormais un peu plus de 73% du total du chiffre d’affaires du groupe. Quant au backlog, il a atteint un nouveau sommet avec 8658 appareils restant à livrer. La valeur du carnet de commandes de la branche atteint ainsi pratiquement les 559 milliards d’euros (+14%), avec des ventes évaluées à plus de 77,4 milliards d’euros l’année dernière (-52%).

Concernant les difficultés de la supply-chain et les freins à la montée en cadence de ses principaux programmes, le président exécutif d’Airbus n’a pas hésité à citer le LEAP-1A de CFM International comme le principal goulot d’étranglement actuel pour la famille de monocouloirs A320neo, ce qui va pénaliser les livraisons du premier trimestre. « Nous avons malheureusement quelques planeurs à Hambourg en raison du manque de moteurs CFM » a annoncé Guillaume Faury qui souligne toutefois que la situation devrait se normaliser au cours du premier semestre. Pour rappel, le motoriste franco-américain avait plutôt privilégié Airbus à la fin de l’année dernière plutôt que de livrer des moteurs spares aux opérateurs.

Les autres difficultés concernent Spirit Aerosystems pour les familles A220 et A350. Guillaume Faury a d’ailleurs malheureusement confirmé le glissement du calendrier de l’A350F de près d’un an, avec une entrée en service désormais attendue au deuxième semestre de 2027, ne pouvant être en mesure d’augmenter les cadences de production de la famille A350 à court terme.

Tous les objectifs de cadences sont, par contre, maintenus, avec les 75 appareils de la famille A320neo par mois en 2027, les 12 A350 par mois en 2028, les 14 A220 par mois dès l’année prochaine. La famille A330neo voit quant à elle sa production stabilisée à 4 avions par mois.

Concernant le rachat de certaines activités de Spirit Aerosystems, le directeur financier d’Airbus, Thomas Toepfer, a précisé que la signature de la transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines pour une clôture effective qui pourrait avoir lieu d’ici le milieu de cette année, c’est-à-dire pour le 1er juillet. « C’est une hypothèse réaliste, mais évidemment, la réalité n’est pas entièrement sous notre contrôle » a-t-il poursuivi.

Pour cette année, l’avionneur européen prévoit ainsi de livrer « environ » 820 avions commerciaux en 2025, sous réserve de l’absence de nouvelles perturbations touchant le commerce mondial ou l’économie mondiale, le trafic aérien ou la chaîne d’approvisionnement.

Une belle performance pour les hélicoptères

Airbus Helicopters n’a pas vraiment été en reste l’année dernière, avec 361 livraisons, en hausse de plus de 4% par rapport à 2023 (346) et 2022 (344). Le champion mondial des hélicoptères civils et parapublics a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros (+8 %), avec un EBIT ajusté qui a atteint les 818 millions d’euros (735 millions en 2023), une solide performance liée à la progression des livraisons et à la croissance des services. Mieux, avec un book-to-bill de l’ordre de 1.25, l’avenir s’annonce radieux pour l’avenir.

L’hélicoptériste européen a en effet enregistré 455 nouveaux hélicoptères en commandes brutes (450 en commandes nettes, en tenant compte des annulations). Les commandes progressent de plus de 10% en un an, dépassant même celles de 2019 (422), juste avant l’apparition de la pandémie. Pour rappel, les commandes d’Airbus Helicopters ont été majoritairement constituées d’hélicoptères légers (155 H125, 47 H130 et 59 H135) et des petits hélicoptères biturbines (144 H145), mais la famille Super Puma a fait son grand retour, tant sur le civil que le militaire, avec 58 H225 contractualisés en 2024.

La branche Défense et Espace du groupe en demi-teinte

Les résultats financiers de la branche Airbus Defence and Space ont par contre été plombés par les difficultés de l’activité liée au spatial, avec une nouvelle provision de 1,3 milliard d’euros pour la restructurer. En revanche, le chiffre d’affaires de la division a progressé de 5% en un an pour atteindre 12,1 milliards d’euros, en particulier grâce aux livraisons d’avions militaires (livraison de 7 A400M) et grâce aux nouvelles commandes d’avions de combat Eurofighter (25 pour l’Espagne et jusqu’à 24 pour l’Italie).

L’EBIT ajusté d’Airbus Defence and Space accuse ainsi une perte de 566 millions d’euros en 2024 (contre un bénéfice de 229 millions d’euros l’année précédente).

Guillaume Faury a cependant tenu à souligner le record des prises de commandes l’année dernière tout en étant « plus sélectif » sur les appels d’offres et « plus prudent » sur le profil de risque des contrats. Airbus Defence and Space a ainsi enregistré des contrats en hausse de 6% l’année dernière pour une valeur de 16,7 milliards d’euros. Le backlog s’établit désormais à 46,8 milliards d’euros (+11%).

Incertitudes sur les taxations à venir outre-Atlantique

Mais une autre problématique a été abordée durant la présentation des résultats annuels du groupe aéronautique européen, celle des possibles nouvelles barrières douanières qui pourraient bientôt être mises en place par l’administration Trump à l’encontre de l’Europe.

« C’est quelque chose que nous examinons très sérieusement en ce moment » a annoncé Guillaume Faury, même s’il se montre à ce stade plutôt optimiste.

« Nous pensons que nous ne devrions pas être directement impactés par les tarifs douaniers. Nous achetons beaucoup aux États-Unis, nous vendons aux États-Unis, nous fabriquons, nous assemblons, nous développons aux États-Unis, comme peu d’autres entreprises. Nous sommes le premier client exportateur de l’industrie aérospatiale américaine, c’est donc vraiment un écosystème intégré à travers l’Atlantique Nord » a-t-il expliqué.

« Les tarifs douaniers dans cette industrie seraient perdants pour tout le monde, mais nous avons également une très forte demande en dehors des États-Unis, de nombreuses capacités de production en Europe, hors d’Europe, que nous pourrions utiliser pour servir les autres clients » a-t-il averti.