La Corée du Sud a accordé une première certification de type à son chasseur KF-21 « Boramae », reconnaissant officiellement la conformité de l’appareil à ses normes de navigabilité militaire.

Selon de l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA), le KF-21 de Korea Aerospace Industries (KAI) a satisfait 745 exigences couvrant 14 domaines, notamment pour la cellule, l’intégration des armements et les systèmes électroniques, permettant de confirmer officiellement la sécurité en vol de la configuration Block I (configuration supériorité aérienne).

Cette certification de type intervient après la reconnaissance de l’aptitude finale au combat, obtenue en mai dernier, qui confirmait la conformité du KF-21 aux capacités opérationnelles requises par l’armée de l’air sud-coréenne (ROKAF).

Six avions (protoypes et appareils de pré-série) ont mené la campagne d’essai de l’appareil sur 42 mois, totalisant environ 1 600 sorties (à mi-janvier). Le premier avion de série est quant à lui sorti d’usine le 8 avril dernier à Sacheon.

La ROKAF prévoit d’aligner un total de 120 KF-21. Les quarante premiers, au standard Block I, ont déjà été contractualisés en deux tranches en 2024 et 2025. L’Indonésie est également partenaire du programme, avec un contrat potentiel portant sur jusqu’à 16 appareils.