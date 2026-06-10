Airbus Defence and Space a dévoilé le concept U760 Ravenstorm à l’occasion du salon ILA Berlin 2026, un nouveau drone de combat collaboratif destiné à opérer aux côtés d’avions de combat européens à partir du début des années 2030.

L’appareil, classé dans la catégorie des 6 tonnes au décollage, affiche une longueur d’environ 13 m pour une envergure de 10 m, avec une cellule furtive à prise d’air dorsale et une soute interne.

Conçu pour le haut subsonique, Ravenstorm doit emporter plus de 500 kg de charge utile et sera capable « de mener des frappes air-sol à l’aide de munitions guidées de précision, d’assurer la défense air-air grâce à des missiles antiaériens à longue et moyenne portée, et de mener des opérations de guerre électronique pour neutraliser les défenses aériennes ennemies et contrer les frappes aériennes offensives par brouillage non cinétique » selon l’industriel.

L’U760 Ravenstorm rejoint ainsi la famille de drones de combat collaboratif developpée par Airbus DS, en particulier l’U740 Valkyrie, dérivé du XQ‑58A de Kratos, qui intégrera l’armée de l’air allemande d’ici 2029.