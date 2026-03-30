L’armée de l’air indonésienne (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara – TNI-AU) a réceptionné son deuxième et dernier Airbus A400M commandé. L’appareil, immatriculé A-4002, a atterri sur la base aérienne Halim Perdanakusuma (Jakarta) le 28 mars, en provenance de Séville (Espagne).

Le premier des deux A400M commandés par le ministère indonésien de la Défense avait été livré par Airbus Defence and Space début novembre. L’Indonésie était devenue de fait le deuxième pays opérateur de l’avion de transport tactique européen en Asie, après la Malaisie, et le dixième dans le monde.

Le ministère indonésien de la Défense avait signé un accord avec Airbus portant sur l’acquisition des deux A400M en novembre 2021 à l’occasion du salon Dubai Airshow. Cet accord s’accompagnait d’une lettre d’intention prévoyant l’acquisition de quatre appareils supplémentaires en option.