Le Big Twin va également être basé en Afrique et y a trouvé son premier client. Ethiopian Airlines a conclu un accord avec AerCap qui lui permettra d’acquérir en leasing deux exemplaires du Boeing 777-300ERSP. Ils seront livrés au deuxième trimestre 2028.

Comme prévu dans son plan stratégique Vision 2035, les appareils permettront à la compagnie de renforcer ses capacités cargo, alors que la demande continue d’augmenter.

« Avec une capacité supérieure de 25 % à celle des avions cargos long-courriers actuels, le 777-300ERSF permet de réaliser d’importantes économies et permettra à Ethiopian Airlines de poursuivre le développement de sa plateforme de fret, en pleine expansion », a commenté Aengus Kelly, directeur général d’AerCap.

Le Big Twin est la version convertie en avion de transport de fret du 777-300ER. Développés par IAI (Israel Aerospace Industries), les travaux incluent l’ajout d’une porte de chargement en aval de voilure, des renforts de fuselage associés, d’un système de chargement au sol et des modifications relatives au transport de fret (cloison étanche rigide 9 G, désactivation de portes, rebouchage des hublots, système de détection incendie…), ainsi que le remplacement des poutres de plancher composites par des poutres en aluminium. L’appareil peut ainsi transporter une charge utile de 100 tonnes.