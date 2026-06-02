Azorra a à son tour lancé les livraisons d’ATR 42-600 à JSX. Elle a livré le premier des deux exemplaires de l’appareil qu’elle doit fournir à la compagnie américaine (aux numéros de série 1411 et 1403), qui devient ainsi une nouvelle cliente de la société de leasing.

Avec cette livraison, JSX va pouvoir étendre ses services charters aux Etats-Unis. Elle compte désormais trois ATR 42-600 de trente places dans sa flotte. Le premier lui avait été livré en janvier. ATR avait alors souligné qu’il avait fait approuver une modification par la FAA qui permettait à l’appareil d’opérer sur des aéroports en haute altitude.

« Nous sommes impatients de développer l’exploitation de l’ATR42-600 alors que la demande pour notre service d’affrètement public ne cesse de croître », a affirmé Jeff Simmons, le directeur financier de JSX. « Il est aujourd’hui plus important que jamais de trouver le juste équilibre entre performance du produit et efficacité énergétique (…). »