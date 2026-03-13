Abelo, acteur majeur du leasing de turbopropulseurs basé en Irlande, annonce avoir placé deux turbopropulseurs ATR 72-600 neufs au sein du groupe Ethiopian Airlines pour les opérations de sa compagnie partenaire Air Congo, la jeune compagnie nationale de la République démocratique du Congo, dont Ethiopian détient 49 % des parts.

Les appareils, qui sont issus du carnet de commandes existant d’Abelo auprès d’ATR, sont livrables à partir du mois d’avril prochain.

La flotte d’Air Congo est aujourd’hui constituée de trois Boeing 737‑800, tous fournis par Ethiopian Airlines.

Le groupe éthiopien avait déjà annoncé un accord avec ATR en novembre dernier concernant les deux ATR d’Air Congo. Ces appareils seront déployés sur des lignes intérieures telles que Beni, Bunia, Isiro, Gbadolite, Mbandaka et Kalemie, afin d’améliorer la connectivité avec les aéroports les plus isolés de la RDC.