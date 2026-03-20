La guerre en Iran ne devrait pas affaiblir durablement la position des compagnies du Golfe dans le transport aérien mondial. C’est ce qu’estime Willie Walsh, le directeur général de l’IATA (Association internationale du transport aérien), qui intervenait le 20 mars dans le cadre d’une rencontre organisée par l’AJPAE (Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et du spatial). « Je n’ai pas de doute sur le fait qu’elles retrouveront leur situation d’avant-guerre », a-t-il déclaré.

Selon lui, si elles sont actuellement celles qui subissent le plus fortement l’impact du conflit, elles ont aussi la capacité de rebondir très rapidement lorsque celui-ci sera terminé. Elles seront aidées par plusieurs éléments…