Le ciel commence vraiment à s’assombrir en cette fin novembre, avec une succession de défaillances de compagnies aériennes en seulement quelques semaines : AlbaStar (Espagne), AnimaWings (Roumanie), AirExplore (Slovaquie), Fly4 Airlines (Irlande), Plus Ultra (Espagne), Global Airlines (Royaume-Uni, un cas un peu particulier compte tenu de son activité très limitée depuis son lancement) et maintenant Norse Atlantic en Norvège.

Certaines de ces défaillances étaient attendues depuis quelque temps, tant les modèles économiques de ces compagnies étaient fragiles. D’autres ont clairement vu leur sort se précipiter faute de couverture suffisante contre la flambée des prix du kérosène depuis le début de la crise au Moyen-Orient, notamment dans le low-cost.

Et cette situation risque fort de s’aggraver au cours des trois prochains mois, avec des contrats de couverture carburant arrivant progressivement à échéance. De quoi nourrir de sérieuses inquiétudes pour les petits opérateurs privés à bas coûts et fortement endettés, qui auront davantage de difficultés à répercuter la hausse de leur facture carburant sur le prix des billets.

C’est notamment le cas de Volotea en Espagne, qui bénéficie déjà d’une procédure préventive de restructuration, de SpiceJet en Inde et, bien sûr, d’airBaltic en Lettonie, qui doit impérativement obtenir de nouvelles liquidités pour poursuivre ses activités. En France, la situation d’Air Calédonie et, dans une moindre mesure, celle d’Air Austral sont également à surveiller, cette dernière devant notamment composer avec une forte pression concurrentielle sur l’axe Paris–La Réunion.

Michael O’Leary, le tonitruant patron de Ryanair, déclarait en septembre qu’il espérait vivement que les prix du kérosène augmenteraient encore plus rapidement l’année prochaine, précipitant ainsi la faillite d’autres compagnies aériennes et accélérant la consolidation du transport aérien européen autour de quatre grands groupes.

Espérons qu’il ait tort, même si cela lui arrive assez rarement…