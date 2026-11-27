AirAsia a confirmé le 27 novembre qu’elle versera temporairement les salaires de ses salariés en Malaisie en fin de mois, jusqu’en mars 2027. Elle justifie ce changement par un « ajustement opérationnel » destiné à aligner ses processus internes de paie, même si une telle mesure est généralement liée à des efforts de préservation de trésorerie.

Son directeur général, Tharumalingam Kanagalingam (dit Bo Lingam), a assuré au quotidien malaisien New Straits Times que les salaires resteraient versés en totalité et que les droits des salariés étaient maintenus.

Le groupe AirAsia a publié une perte nette de 381,3 millions de ringgit (92,5 millions de dollars) au troisième trimestre, sa troisième perte trimestrielle consécutive, bien que réduite de moitié par rapport au trimestre précédent.

Le groupe malaisien est particulièrement impacté par la hausse du kérosène et par des pertes de change depuis quelques mois. Sa filiale AirAsia Philippines procède même actuellement à des suppressions de postes, dont près d’une centaine de PNT.