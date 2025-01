Le projet un peu fou de la start-up britannique Global Airlines avance toujours. Son premier Airbus A380 (MSN 120, immatriculé 9H-GLOBL, Trent 900) a quitté Dresde (Allemagne) pour Beja (Portugal) le 17 janvier, rejoignant ainsi les installations techniques de l’opérateur portugais Hi Fly, partenaire de Global Airlines pour le lancement de ses futurs vols transatlantiques.

« Il s’agit du cinquième vol pour Global Airlines et nous sommes ravis de voir l’équipage extrêmement qualifié de Hi Fly prendre à nouveau notre premier avion dans les airs. Chez Global Airlines, nous nous efforçons d’obtenir le meilleur dans tout ce que nous faisons et l’expérience de Hi Fly dans notre poste de pilotage en fait partie. Nous ne faisons que commencer et il y aura beaucoup plus de vols en 2025 alors que Global et Hi Fly continueront de travailler pour faire voler l’avion de Global Airlines à travers le monde » a annoncé James Asquith, le fondateur et PDG de Global Airlines.

La société britannique avait choisi Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d’Airbus et ST Engineering, pour des travaux de maintenance lourde sur la cellule de son premier A380, l’appareil venant ainsi d’effectuer sa grande visite à Dresde ces dernières semaines. L’appareil a également reçu une peinture partielle, la dérive de l’appareil affichant le logo du nouveau transporteur.

Pour rappel, cet A380 volait précédemment pour China Southern Airlines. L’appareil avait rejoint l’aéroport de Glasgow Prestwick le 1er mai dernier en provenance de Mojave (Californie) ou il était stocké. Il recevra bientôt sa livrée complète et subira encore des travaux d’aménagement cabine en vue de sa mise en service.

La future compagnie aérienne ambitionne de proposer uniquement des vols en Airbus A380 depuis le Royaume-Uni, en commençant par une ligne reliant Londres (Heathrow) et New York (JFK).