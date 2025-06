Qantas a décidé de lâcher du lest et de se séparer de Jetstar Asia. Face à l’intensification des difficultés rencontrées par la filiale singapourienne de Jetstar, le groupe a annoncé la fermeture de la compagnie au soir du 31 juillet prochain, avec l’accord de son actionnaire majoritaire Westbrook Investments.

L’arrêt des activités de Jetstar Asia va libérer douze Airbus A320 en milieu de vie, qui seront redéployés au sein des autres compagnies du groupe, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour renforcer le cœur de l’activité et soutenir le programme de renouvellement et de croissance de la flotte. Ainsi, plusieurs d’entre eux rejoindront la flotte de Jetstar en remplacement d’appareils en leasing et seront affectés à des dessertes intérieures, tandis que les autres accéléreront le renouvellement de la flotte régionale de Qantas opérant au service du secteur de l’extraction des matières premières en Australie-Occidentale.

Seize routes asiatiques (toutes au départ de Singapour) seront touchées par cette décision mais le groupe Qantas confirme que la disparition de Jetstar Asia n’aura aucun impact sur les activités de Jetstar ni Jetstar Japan.

Jetstar Asia succombe à une accumulation de difficultés, notamment une très forte augmentation des coûts des fournisseurs. « Nous en avons vu certains augmenter jusqu’à 200 %, ce qui a sensiblement modifié la base de coûts de Jetstar Asia », explique Vanessa Hudson, la directrice générale du groupe Qantas. A cela s’ajoutent des taxes aéroportuaires élevées et un renforcement de la concurrence. Elle n’est donc plus capable d’être aussi rentable que les autres marchés du groupe et devrait afficher une perte d’exploitation de 35 millions de dollars sur l’exercice en cours.