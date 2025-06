L’équipe du Journal de l’Aviation est heureuse de vous annoncer le retour et l’évolution du Podcast de l’Aviation. Celui-ci se présente désormais sous forme de mini-séries exclusives avec des épisodes plus longs, explorant en profondeur les enjeux et perspectives des grandes problématiques du secteur aéronautique. Pour cette première édition sous ce nouveau format, le Podcast de l’Aviation a choisi d’aborder le thème de son plus grand défi, sa quatrième révolution : la décarbonation. Bienvenue sur le premier de cinq épisodes sur le thème « Décarboner l’aérien, une industrie en transition ». A retrouver sur le site du Journal de l’Aviation et les grandes plateformes d’écoute.

Le sujet est devenu incontournable depuis des années. Il est l’objectif supérieur vers lequel converge l’essentiel des recherches et des évolutions dans l’aéronautique, celui qui garantira l’acceptabilité de la croissance du transport aérien. La décarbonation.

Dans ce premier épisode de la série « Décarboner l’aérien, une industrie en transition », le Podcast de l’Aviation dresse un état des lieux de la transition écologique du secteur. Où en est la réglementation ? Dans quelle mesure peut-elle soutenir ou ralentir les efforts des acteurs ? Quelle est la perception de cet enjeu par l’opinion publique ? Quelles sont les pistes de décarbonation et lesquelles sont les plus prometteuses à court et moyen terme ? Quelles sont les difficultés immédiates à surmonter ?

Michel Wachenheim, membre de l’Académie de l’air et de l’espace et ancien représentant de la France auprès de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), rappelle que le secteur est le seul à s’être engagé dans une telle démarche à l’échelle mondiale et rappelle l’importance que cela a pour le succès de ses ambitions. Paul Chiambaretto, professeur à MBS School of Business et directeur de la Chaire Pégase, s’exprime sur le rapport que les citoyens entretiennent avec l’aviation et s’ils sont prêt à l’accompagner dans sa transition. Pascal de Izaguirre, président de Corsair et de la FNAM (Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers), et Anne Rigail abordent les questions de compétitivité liées aux régulations, tandis que la directrice générale d’Air France évoque également les enjeux des carburants durables d’aviation.

Côté industriels, Jérémy Caussade, président d’Aura Aéro, appelle à ce qu’on avance dès à présent sur l’électrification de l’aviation avec les solutions déjà à disposition et applicables. Bruno Stoufflet, président de l’Académie de l’air et de l’espace et ancien directeur de l’Innovation et ancien Chief Technology Officer de Dassault Aviation, retrace les grands axes d’innovation et leur impact.