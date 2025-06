Aura Aero se félicite d’avoir passé le cap symbolique de 650 précommandes pour son futur avion régional hybride ERA. L’avionneur toulousain a en effet enregistré des lettres d’intention de la part de cinq nouveaux clients, pour plus d’une centaine d’appareils au total.

La compagnie ACMI grecque Marathon Airlines et le loueur sud-coréen Solyu se sont ainsi chacun engagés pour vingt appareils fermes et vingt options. La compagnie ACMI lituanienne JumpAir Airlines envisage quant à elle d’acquérir dix appareils fermes et dix options, tandis que la compagnie kényane SafariLink souhaite en intégrer quatre fermes et deux options. Enfin, un client européen qui n’a pas souhaité que son identité soit dévoilée a signé pour trois appareils fermes et autant d’options.

Le carnet de commandes dépasse ainsi la valeur de 10,5 milliards de dollars. L’ERA, qui sera capable de transporter dix-neuf passagers, doit entrer en service avant 2030, espère son constructeur. La production des pièces pour le premier prototype a en effet été lancée en début d’année et celui-ci devrait voler en 2027.

« À peine quatre ans après le lancement du programme, pouvoir annoncer aujourd’hui plus de 650 pré-commandes pour cet avion, représentant une valeur totale de plus de 10,5 milliards de dollars, est une étape majeure pour nous. La confiance que nous témoignent nos clients démontre l’existence d’un réel marché pour ce type d’appareil, et le soutien des institutions, tant françaises qu’européennes, ne fait que renforcer ce sentiment », commente Jérémy Caussade, président et co-fondateur d’Aura Aero.

L’avionneur rappelle qu’ERA sera doté de huit 8 moteurs électriques ENGINeUS (de Safran) et deux turbogénérateurs compatibles avec les carburants durables d’aviation, ce qui permettra d’alterner les phases de vol hybrides et électriques en fonction des besoins et lui conférera un rayon d’action de 900 nm (1 500 km).