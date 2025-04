Riyadh Air, la nouvelle compagnie saoudienne a dévoilé l’aménagement intérieur de ses premiers Boeing 787-9 le 19 avril, marquant une nouvelle étape avant le lancement de ses opérations prévu plus tard cette année. Ces cabines se veulent le reflet d’une expérience « digital native », alliant sophistication, confort et identité saoudienne.

Une cabine quadriclasse de 290 sièges

La cabine des gros-porteurs comprendra ainsi un total de 290 sièges et se déclinera en quatre classes, dont une classe baptisée Business Elite, positionnée à l’avant de l’appareil. Cette mini-cabine de quatre sièges, signée Safran Seats (siège Safran Unity Elite), propose un lit plat de 78 pouces, des cloisons de 52 pouces de hauteur, des portes coulissantes, et, en position centrale, la possibilité de former un double lit. Chaque siège dispose d’un écran 4K OLED de 32 pouces et de haut-parleurs intégrés dans l’appui-tête, développés avec l’entreprise française Devialet...