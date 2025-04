Etihad est toujours pleinement engagée dans les préparatifs pour l’entrée en opération de ses premiers Airbus A321LR. Révélant que le premier appareil sera mis en service le 1er août et que le modèle sera affecté à la desserte de Paris dès février 2026, Etihad a également révélé quel sera l’aménagement de la cabine de l’appareil, avec notamment la présence d’une First Suite, opérations long-courrier obligent.

Antonoaldo Neves, le directeur général d’Etihad, résume ainsi les choix de la compagnie : « Avec nos nouvelles First Suites, 14 sièges Business entièrement inclinables avec accès direct au couloir, et une classe Economy améliorée, nous avons adapté l’expérience luxueuse pour laquelle nous sommes reconnus sur notre flotte de gros-porteurs afin d’offrir aux passagers la même qualité dans un avion monocouloir. »

La grande nouveauté qui sera intégrée avec l’A321LR est donc le produit First Suite. Il s’agit d’un espace pouvant être fermé avec une porte coulissante, doté d’un fauteuil transformable en lit plat, suffisamment spacieux pour qu’un passager puisse en accueillir un autre, équipé d’un écran 4K de 50,8 cm, d’un système de chargement sans fil et accompagné de services personnalisés. Deux First Suites seront disponibles à bord de chaque A321LR.

Les services personnalisés débuteront au sol, avec une conciergerie disponible 24h/24, un chauffeur privé pour les trajets depuis et vers l’aéroport (dans les Emirats arabes unis), une escorte à travers un parcours d’enregistrement dédié, des porteurs pour les bagages, etc.

A bord, Etihad proposera également quatorze places en classe affaires. Elles consisteront en des fauteuils du même type que sur gros-porteurs, disposés en 1-1 en chevron et orientés vers l’avant, se transformant en lit plat de 198 cm. Les écrans donnant accès au système de divertissement en vol mesureront 44 cm. Comme en First Suite, les passagers pourront utiliser le Bluetooth pour coupler leur casque et profiteront d’un système de chargement sans fil.

La classe économique bénéficiera elle aussi de sièges redessinés et pourra accueillir 144 voyageurs. Plus ergonomiques, les fauteuils pourront s’incliner à 12,7 cm et offriront une largeur de 46,7 cm. L’écran tactile intégré mesurera 33,8 cm et chaque fauteuil disposera d’un chargement USB.

Dix A321LR devraient être remis à Etihad cette année. La compagnie avait indiqué qu’ils lui permettraient de desservir des villes où la demande ne justifiait pas nécessairement l’utilisation d’un gros-porteur, mais elle a également décidé de les utiliser pour ajuster ses capacités sur des routes importantes puisqu’ils desserviront notamment Alger, Athènes, Bangkok, Chennai, Chiang Mai, Copenhague, Düsseldorf, Kolkata, Krabi, Medan, Milan, Phnom Penh, Phuket, Riyad, Tunis et Zurich. En ce qui concerne Paris, l’appareil réalisera quatre rotations par semaine avec Abu Dhabi, en complément de ceux assurés par l’A380 et le 787-9.