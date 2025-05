United Airlines améliore son produit affaires sur Dreamliner. La compagnie américaine a dévoilé le nouvel intérieur, baptisé Elevated, qui sera installé sur ses prochains Boeing 787-9, notamment la nouvelle suite Polaris Studio en classe affaires. Le produit sera disponible dès 2025, avec la livraison des trois premiers 787 équipés d’Elevated avant la fin de l’année et affecté au réseau long-courrier à partir de 2026 sur les liaisons au départ de San Francisco vers Singapour et vers Londres. Une trentaine d’appareils au moins sera équipée en 2027.

Les suites Polaris Studio seront installées au premier rang de chaque section de la classe affaires des Dreamliner. Huit seront ainsi disponibles sur chaque vol. Offrant un accès direct au couloir, chaque suite est équipée d’un fauteuil 25 % plus spacieux que le fauteuil Polaris classique, qui se déploie en lit horizontal, d’une porte et d’un ottoman pour accueillir un éventuel compagnon de voyage. Le revêtement en laine mélangée offrira de la douceur, que viendront rehausser des éléments en bois et une table en quartzite. Le voyageur aura également à sa disposition un nouveau kit de soin, un système de recharge sans fil et un écran OLED de 27 pouces pour profiter du système de divertissement en vol.

L’installation de ces suites va entraîner une montée en gamme des fauteuils Polaris standard, avec l’ajout de portes coulissante et d’écrans OLED de 19 pouces. Elle a également poussé United à revoir les finitions de toute la cabine pour la rendre plus lumineuse et plus chaleureuse, ainsi qu’à améliorer son offre de restauration.

Par ailleurs, des éléments de Polaris vont être appliqués à la classe premium economy, comme les matériaux plus doux, les tables de cocktail en quartzite, un écran OLED 4K (16 pouces), une cloison d’intimité avec liseuse intégrée, ainsi que l’accès à une connexion Bluetooth.

Au total, les nouveaux 787-9 compteront 64 fauteuils en classe affaires, répartis entre huit suites Polaris Studio et 56 suites Polaris, 35 fauteuils Premium Plus (avec cloisons d’intimité et recharge sans fil), 33 sièges Economy Plus et 90 sièges de classe économique classique. Cela représente une hausse importante de l’offre premium puisque les 787-9 actuels comptent 48 fauteuils Polaris, 21 fauteuils Premium Plus, 39 sièges Economy Plus et 149 sièges de classe économique. United affirme qu’elle aura ainsi dans ces appareils le pourcentage le plus élevé de sièges premium parmi les compagnies américaines.

La compagnie souligne également que les 787 Elevated seront parmi les premiers gros-porteurs de sa flotte à disposer de la connectivité Starlink.