Lufthansa Cargo, Swiss WorldCargo, All Nippon Airways (ANA) et Nippon Cargo Airlines (NCA) ont annoncé le 6 novembre un protocole d’accord (MoU) visant à étudier un renforcement de leur coopération dans le fret aérien entre le Japon et l’Europe.

Ce protocole d’accord fournit un cadre permettant aux quatre transporteurs d’examiner des domaines de collaboration potentiels et d’évaluer comment leurs réseaux et capacités complémentaires pourraient générer une valeur ajoutée pour leurs clients.

Cette démarche pourrait relancer, dans un périmètre élargi, la coentreprise de Lufthansa Cargo et ANA, créée en 2014 puis suspendue en septembre 2023, alors qu’ANA Holdings préparait l’acquisition de NCA.

Les discussions portent sur une meilleure connectivité des réseaux entre le Japon et l’Europe, à des options d’itinéraires et de capacités accrues, ainsi qu’à une plus grande flexibilité et à un choix de services élargi. Le dispositif envisagé associerait notamment les capacités en soute des avions passagers d’ANA et de SWISS aux services tout-cargo des partenaires.