Air Tahiti Nui va proposer une connectivité gratuite à bord de ses appareils, grâce à un accord signé avec SpaceX pour équiper sa flotte de quatre Boeing 787 avec le système Starlink. Le service sera disponible en 2027.

La compagnie française souligne que les passagers pourront alors profiter d’un accès gratuit à Internet dans toutes les classes de voyage, d’une connectivité à très haut débit et sans interruption – la couverture Starlink élime les zones blanches traditionnelles (océans et pôles).

« La connectivité haut débit faisant désormais partie des fondamentaux d’un voyage réussi, nous investissons naturellement dans ce service qui compte réellement aux yeux (des passagers), pour qu’Air Tahiti Nui reste synonyme d’excellence, de confort et d’innovation, alignée sur les exigences les plus rigoureuses de notre secteur », affirme Lionel Guérin, le directeur général de la compagnie.