Dans son bilan des commandes et des livraisons pour le mois d’octobre, Airbus annonce qu’il a livré 74 appareils à 45 clients sur la période. Cela porte à 621 le nombre d’appareils que l’avionneur a livrés depuis le début de l’année. Pour rappel, son objectif annuel reste fixé à environ 870 appareils livrés.

En octobre, il a remis neuf A220-300, un A319neo, quinze A320neo, 39 A321neo, quatre A330-900 et six A350.

En parallèle, Airbus a enregistré des commandes pour 202 avions, portées par les contrats des lessors Avolon (75 appareils de la famille A320neo et 35 A330-900 pour CIT) et ACG (75 appareils de la famille A320neo).

En plus des commandes de Biman (six A321neo et quatre A350) et Atlantic Airways (deux A320neo), l’avionneur a également inscrit cinq A321neo supplémentaires à son carnet de commandes, destinés à un client dont l’identité n’a pas été révélée.