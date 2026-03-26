Le compte à rebours est lancé pour les Airbus de la famille A320ceo de Wizz Air. La low-cost hongroise a retiré un premier A321ceo du service le 25 mars, un appareil qui avait intégré la flotte en décembre 2016.

Quarante autres exemplaires de cet appareil doivent eux aussi être progressivement retirés dans les prochaines années. Ils auront tous quitté la flotte en mars 2029.

La plupart de ces appareils sont actuellement en service auprès de l’entité hongroise du groupe Wizz Air mais quelques-uns sont exploités par l’entité maltaise.

Wizz Air souligne que 75 % de sa flotte actuelle est déjà composée d’A320/321neo mais elle compte augmenter cette proportion pour frôler les 100 % en 2029. Elle s’attend à ce que sa flotte ait un âge moyen de 6,39 ans en 2032.