Ethiopian Airlines serait engagé dans des négociations préliminaires avec Airbus pour une nouvelle commande de gros-porteurs A350 ainsi que pour des monocouloirs A220, selon l’agence américaine Bloomberg.

Le transporteur envisagerait l’acquisition d’environ six A350 et une vingtaine d’A220 dans le cadre de l’extension de son réseau africain et intercontinental.

La compagnie porte-drapeau éthiopienne est déjà un important opérateur de la famille A350, avec 22 A350-900 et 4 A350-1000 en service sur son réseau long-courrier (et 17 autres A350-900 en commande ferme).

Ethiopian Airlines étudie l’acquisition de monocouloirs de petite capacité depuis plusieurs années, notamment pour développer son réseau intérieur et remplacer ses derniers Boeing 737-700 et ses DHC-8-Q400, avec son futur hub de l’aéroport international de Bishoftu (BIA), opérationnel à partir de 2030. Elle a ainsi évalué l’A220-100, l’E195-E2 d’Embraer ainsi que le Boeing 737 MAX 7.

La compagnie éthiopienne s’était déjà déclarée particulièrement intéressée par le CSeries de Bombardier dès 2016, avant la reprise du programme par Airbus en 2018, avec une vingtaine d’exemplaires potentiels à la clé. Elle envisageait alors d’acquérir des appareils de nouvelle génération avec une capacité inférieure à celle de ses 737-800 et 737 MAX 8, notamment pour remplacer l’intégralité de sa flotte de 737-700.