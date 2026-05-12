Boeing a fait état de commandes pour un total de 136 appareils au mois d’avril, dont 28 appareils de la famille 777X (modèle non précisé), 25 787-10 et 4 787-9 destinés à des clients qui non pas été identifiés.

L’avionneur américain a également enregistré les nouvelles commandes de Biman Bangladesh (8 787-10, 2 787-9 et 4 737 MAX), d’El Al (5 787-9 et 1 787-10) et d’Ethiopian (6 787-9), ainsi qu’un unique 737 MAX destiné à TUI.

Boeing totalise ainsi des commandes pour 297 avions commerciaux depuis le début de l’année (au 30 avril), 276 en tenant compte des annulations.

L’avionneur américain a également livré un total de 47 appareils au moins d’avril, en comptant 3 767 qui seront transformés en avions ravitailleurs. Les livraisons ont compris 34 appareils de la famille 737 MAX, 6 Dreamliner, 3 777F et un 767-300F.

Boeing a ainsi livré un total de 190 appareils sur les 4 premiers mois de l’année dont 147 monocouloirs de la famille 737 MAX.

Le backlog atteint 6216 appareils restant à livrer.