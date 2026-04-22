CAE et InterGlobe, la maison mère de la compagnie low-cost IndiGo, ont mis en place un nouveau centre de formation au pilotage à Mumbai, via leur coentreprise CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL). Inaugurée le 15 avril 2026, cette installation de 4100 mètres carrés devient le quatrième site du réseau en Inde, aux côtés de Greater Noida, Gurugram et Bengaluru.

Le centre débute ses opérations avec un simulateur de vol complet (FFS) Airbus A320, un second devant être mis en service plus tard cette année. À terme, le site pourra accueillir jusqu’à six simulateurs, en fonction de la demande. L’ensemble du réseau CSTPL totalise actuellement 16 simulateurs, avec un objectif de 23 à moyen terme.

Cette expansion intervient dans un contexte de forte croissance du transport aérien indien, qui nécessitera environ 22 000 nouveaux pilotes d’ici 2034 selon CAE. Implanté dans un hub stratégique, le centre de Mumbai vise à soutenir les besoins opérationnels des compagnies tout en renforçant les capacités de formation locales et les standards de sécurité.