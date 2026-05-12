C’est un développement on ne peut plus logique dans la stratégie du groupe Lufthansa. Deutsche Lufthansa AG a annoncé le 12 mai l’exercice de son option en juin prochain pour acquérir une participation majoritaire de 90% dans la compagnie aérienne italienne ITA Airways, portant sa part de 41% à 90% contre 325 millions d’euros. Cette transaction valorise l’opération totale à 650 millions d’euros pour le groupe allemand.

L’opération, approuvée par le conseil de surveillance de Lufthansa le 11 mai, reste soumise aux autorisations de la Commission européenne et du département américain de la Justice (DOJ). La finalisation de l’opération est prévue au premier trimestre 2027.

Le ministère italien de l’Économie et des Finances conservera ainsi une participation résiduelle de 10%. ITA Airways deviendra de fait la seule compagnie réseau du groupe Lufthansa dont la holding ne détiendra pas 100% du capital.

Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, a justifié cette accélération du calendrier lors de l’assemblée générale des actionnaires en évoquant « l’intégration d’une compagnie la plus rapide de l’histoire » du groupe. « Notre objectif était de finaliser toutes les étapes majeures d’intégration au sein du groupe Lufthansa en seulement 18 mois. Non seulement nous avons tenu cette promesse, mais nous avons même été plus rapides : toutes les interfaces destinées aux clients sont déjà intégrées aujourd’hui, à l’exception des vols transatlantiques, pour lesquels, comme chacun sait, l’approbation réglementaire de notre fusion est toujours en cours » a-t-il rappelé.

Lufthansa avait initialement acquis 41% d’ITA Airways en janvier 2025 pour 325 millions d’euros, après l’approbation de la Commission européenne en novembre 2024. La compagnie italienne, fondée sur les bases de l’ancienne Alitalia, a intégré le programme de fidélité Miles & More du groupe Lufthansa le 1er avril dernier et a rejoint Star Alliance en tant que 26e membre dans la foulée.

Pour rappel, ITA Airways a transporté 16,2 millions de passagers l’année dernière, avec plus de 123 000 vols et un coefficient de remplissage moyen de 83,4%, en hausse de plus de deux points. Mieux, la compagnie aérienne a réalisé le premier bénéfice net depuis sa création en 2021, en pleine pandémie, à 209 millions d’euros (+436 millions par rapport à 2024), avec un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 2,8 milliards de recettes passagers, en légère hausse par rapport à 2024.

La compagnie italienne aligne une flotte tout Airbus de 86 appareils.