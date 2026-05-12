Satair, la filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées pour avions commerciaux, a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Unical Aviation et de sa filiale ecube le 11 mai, après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires. L’opération, initialement dévoilée en novembre dernier, vient encore renforcer la position de Satair sur le marché des pièces usagées reconditionnées (USM) et dans les services liés à la fin de vie des appareils.

Unical Aviation apporte un important stock de pièces et composants pour une large gamme d’appareils commerciaux, ainsi qu’un réseau mondial de clients et de fournisseurs. Ecube, intégrée au périmètre de l’opération, est pour sa part spécialisée dans le stockage, le démontage et la transition d’avions en fin de vie sur plusieurs sites au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis.

« Aujourd’hui marque une étape importante. L’intégration d’Unical et d’ecube à notre entreprise ne se résume pas à une simple croissance ; il s’agit avant tout de tirer parti de l’économie circulaire au bénéfice de nos clients. Nous bénéficions d’excellentes infrastructures et, surtout, d’une équipe de professionnels hautement qualifiés sur le marché des pièces détachées pour avions. Pour nos clients, cela se traduit par une meilleure disponibilité des pièces et une gestion simplifiée du cycle de vie complet d’un aéronef » a déclaré Richard Stoddart, PDG de Satair et directeur d’Airbus Material Services.

Les activités d’Unical et d’ecube rejoignent celles de Satair et de VAS Aero Services, autre spécialiste des pièces USM acquis en juillet 2022, afin de proposer une offre plus intégrée de gestion du cycle de vie des appareils et de valorisation des composants. Sharon Green, directrice générale d’Unical, prend également la direction de VAS Aero Services dans le nouveau dispositif organisationnel. Tommy Hughes, l’ancien PDG de VAS, se consacrera pleinement à ses fonctions de directeur commercial de Satair.