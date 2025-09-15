La compagnie low-cost vietnamienne Vietjet Air a réceptionné un nouvel A330-300 le 14 septembre, son huitième exemplaire.

Cet appareil (MSN 1376, immatriculé VN-A820, Trent 700, 12 ans), acquis en leasing, est un ancien appareil de la compagnie française Corsair qui a entièrement renouveler sa flotte avec des Airbus A330neo à la fin de l’année dernière (9 exemplaires).

L’appareil sera très prochainement mis en service sur le réseau long-courrier de la compagnie, en particulier vers l’Australie et le Kazakhstan, mais aussi vers l’Inde, le Japon et bientôt l’Europe.

La compagnie vietnamienne n’a pas encore officialisé de destinations sur le vieux continent mais prévoit de lancer ses premières liaisons directes européennes d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.

Vietjet Air aligne désormais une flotte de 121 appareils (avec ceux exploités par Vietjet en Thaïlande et au Kazakhstan). Elle attend encore plus de 190 Airbus A321neo (dont des A321XLR), 40 A330-900 et 200 Boeing 737 MAX, des appareils livrables jusqu’à horizon 2030.