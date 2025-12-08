Le conseil d’administration de Tigerair Taiwan, filiale de China Airlines, a approuvé un plan d’investissement visant à se doter d’Airbus A321neo, un appareil qui sera alors le plus capacitaire de sa flotte.

La compagnie low-cost taiwanaise ajoutera ainsi 15 A321neo : 11 exemplaires en location et 4 acquis directement auprès d’Airbus, pour un investissement total d’environ 40 milliards de dollars taïwanais (environ 1,28 milliard de dollars américains).

Les 11 appareils loués devraient être livrés d’ici 2031, les 4 appareils acquis seront progressivement mis en service d’ici 2035. La compagnie dispose également d’options sur 4 A321neo supplémentaires pour sa croissance future. Les A321neo seront configurés avec une cabine monoclasse de 233 sièges.

La compagnie aérienne exploite actuellement 17 monocouloirs Airbus (9 A320ceo et 8 A320neo).

Basée à l’aéroport international de Taoyuan, près de Taipei, Tigerair Taiwan assure des liaisons court et moyen-courrier en Asie du Nord et du Nord-Est, notamment vers le Japon, la Corée du Sud, Macao, le Vietnam et des destinations régionales taïwanaises.