Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent, les casse-noisettes ont retrouvé leur place dans les salons, les lutins s’activent et le compte à rebours vers la plus belle soirée de l’année est bien avancé. Il est grand temps de se lancer dans la quête du cadeau parfait. Le Journal de l’Aviation a quelques pistes à partager, des cadeaux pour tous les âges, tous les budgets, et surtout pour tous ceux qui préfèrent les avions aux traîneaux.

Le coin des enfants

Space Fox – Le secret de Mars, de Marie-Laure Relun

Avec Space Fox – Le secret de Mars, Marie-Laure Relun poursuit ses séries Air Fox et Space Fox, pensées pour éveiller la curiosité scientifique des enfants de 4 à 9 ans. Dans ce nouvel opus, Sam, le rover martien, confie à Fox Futée et à ses amies une mission mystérieuse, qui les entraîne dans une aventure mêlant sciences, imagination et découverte de l’univers. L’histoire combine missions pédagogiques, imagier franco-anglais et jeu d’observation, pour composer un ensemble ludique et éducatif. Ingénieure au bureau d’études d’Airbus, à Toulouse, l’autrice illustre elle-même ses livres, qui sont imprimés en France.

Format : 21 x 21 cm, 32 pages.

Disponible dans toutes les librairies, sur les plateformes de vente en ligne et sur le site de l’éditeur Cépaduès.

Prix : 9 euros.

La montre enfant Rafale, par The Store Dassault Aviation

Ceux qui rêvent déjà de cockpit dans la cour de récréation pourront passer toutes leurs journées accompagnés du Rafale à leur poignet. Stylée juste comme il faut, cette montre enfant est dotée d’un bracelet en silicone confortable et d’un cadran à aiguilles élégant. Livrée dans un écrin transparent, nul doute qu’elle sera passée avant même que tous les cadeaux aient été déballés.

Disponible sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.

Prix : 42 euros.

Pour les passionnés et les collectionneurs

Godspeed – Tome 1, de Romain Hugault

Avec Godspeed, Romain Hugault inaugure un nouveau diptyque, qui se déroule dans l’Amérique de l’entre-deux-guerres. Ce premier tome suit Lloyd Fairbanks, jeune pilote et génie de la mécanique, qui abandonne les baptêmes touristiques au-dessus du Grand Canyon pour tenter sa chance à Los Angeles. Entre les stars d’Hollywood et la pègre, les courses aériennes et l’art déco servent de décor à un apprentissage aussi grisant que dangereux. A noter, le tome 2 devrait sortir à temps pour Noël prochain…

Format : 32 x 24 cm, 48 pages.

Disponible aux éditions Paquet et dans toutes les librairies.

Prix : 14,90 euros.

Aviation Trading Cards, de Victorin Basoni

Victorin Basoni a imaginé une nouvelle façon de faire vivre l’aviation au quotidien avec un concept unique en France : Aviation Trading Cards. Une collection de plus de 150 cartes, qui mêlent visuels soignés et informations techniques et historiques, organisées en quatre familles et quatre niveaux de rareté. Avions mythiques, appareils civils et militaires composent cet ensemble pensé comme un support à la fois ludique et pédagogique. Petit plus, en acquérant ces cartes, vous soutenez également Aviation Sans Frontières et le SSNAM Orphelins du PN, à qui l’ensemble des bénéfices est reversé.

Disponible sur le site dédié d’Aviation Trading Cards.

Prix : à partir de 6,99 euros le booster.

Illustration Patrouille de France, par Gasoline Maab

L’illustratrice Gasoline Maab met la Patrouille de France en lumière à travers une composition célébrant la précision, l’élégance et la maîtrise du vol en formation. A travers ce dessin, elle a voulu capturer le moment où la formation semble flotter dans les nuages, tout en laissant deviner la puissance et la tension qui se cachent derrière chaque trajectoire.

Des reproductions sont disponibles en édition limitée et dans différents formats sur le site de Gasoline Maab.

Prix : de 45 à 200 euros selon le format.

Décore ton avion – Une initiation à la création de livrées, par LaLivery

Avec Décore ton avion, l’artiste-auteur et illustrateur LaLivery propose un ouvrage original, à la croisée du cahier d’activités et du livre de culture aéronautique. Le lecteur y découvre ce qu’est une livrée, son histoire, ses codes et ses techniques de conception, avant d’endosser le rôle d’acteur. Bases de dessin, conseils, missions créatives et modèles d’avions et d’hélicoptères vierges permettent de concevoir ses propres designs, notamment pour des appareils comme le Canadair, le Beluga, le jet d’affaires ou l’avion de chasse.

Format : A4, 140 pages.

Disponible en autoédition sur Amazon.fr.

Prix : 16,90 euros.

Alpha Scramble – Police du Ciel, de Jérémy Melloul

Fruit de plusieurs mois d’immersion au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace, Alpha Scramble – Police du Ciel plonge au cœur de la Posture Permanente de Sûreté Aérienne. A travers 128 pages de photographies inédites et de récits, ce beau livre, le premier de Jérémy Melloul, met en lumière la mission discrète mais essentielle de celles et ceux qui veillent sur le ciel français 24h/24 — pendant que le reste du pays dort paisiblement.

Format 24 x 32 cm, 128 pages, imprimé en France.

Disponible sur le site de Jérémy Melloul.

Prix : 45 euros.

Maquette Mystère 20, The Store Dassault Aviation

Cette maquette en métal à l’échelle 1/72e rend hommage au Mystère 20, biréacteur d’affaires conçu par Dassault Aviation et devenu le Falcon 20. Déjà montée et livrée avec trains d’atterrissage, elle célèbre l’appareil emblématique, qui a effectué son premier vol en 1963 et a rencontré un franc succès aux Etats-Unis. Un bel objet qui trouve facilement sa place sur une étagère ou un bureau un peu trop sérieux.

Disponible sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.

Prix : 57,60 euros.

L’aviation d’antan, de Jean-Luc Garnier

Ce beau livre survole l’histoire de l’aviation à la Belle Epoque, l’agrémente de détails et d’anecdotes, et, surtout, l’illustre d’une sélection de près de 400 cartes postales anciennes, offrant un regard singulier sur les débuts du vol motorisé.

Iconographie : Daniel Duaux et Collections privées

Format : 25 x 32,5 cm, 160 pages.

Disponible sur le site des éditions Hervé Chopin et dans toutes les librairies.

Prix : 29,90 euros.

Eloges du dépassement, de Thomas Pesquet et Etienne Klein

Avec Eloges du dépassement, Thomas Pesquet et Etienne Klein proposent un ouvrage à part, construit autour d’échanges et de réflexions sur le temps, l’exploration, la science et la place de l’humain face aux grands défis contemporains. Qu’est-ce qui nous amène à vouloir repousser nos limites humaines ? Que nous apprennent la connaissance et l’exploration de l’espace comme de l’univers ? Pourquoi faut-il continuer à imaginer et à financer de grands projets scientifiques ? Comment la science peut-elle résister aux conflits internationaux ? Autant de questions qui leur permettent d’inviter le lecteur à continuer à rêver, mais avec lucidité.

Format : 13,80 x 21 cm, 224 pages.

Disponible dans toutes les librairies physiques et en ligne. Plus d’informations sur le site de Flammarion, qui édite l’ouvrage.

Prix : 20,90 euros.

Pour les amateurs de belles pièces

La montre Alti d’Aquilon & Co

Fondée par un passionné d’aéronautique en 2022, la maison Aquilon & Co s’attache à réinterpréter les instruments de bord mythiques et à encapsuler et l’ivresse du vol dans les cadrans de ses montres. Inspirée de l’altimètre, la montre Alti rend hommage aux « Chiens Jaunes », les marshallers de porte-avions. Sa singularité ? À 6 heures, une complication met en scène une étape d’un décollage, différente chaque jour – un rituel mécanique qui donne envie de vérifier l’heure plus souvent. L’Alti est également équipée d’une trotteuse sculptée en forme d’avion et recouverte à l’or fin, d’un verre saphir inrayable et d’un bracelet en cuir d’alligator.

Disponible en ligne sur la boutique en ligne d’Aquilon & Co et dans la boutique éphémère de la marque à Lyon jusqu’au 26 décembre.

Prix : 995 euros.

Le blouson en cuir Pilote Rafale, de The Store Dassault Aviation

Fabriqué en France à partir de cuir d’agneau UE de premier choix, le blouson Pilote Rafale reprend les codes du vestiaire aéronautique jusque dans les détails, avec poches fonctionnelles, patte de grade, velcro pour patch et doublure rouge. Les peaux brutes sont tannées et traitées dans la région toulousaine, et les blousons sont coupés et montés en Ile-de-France. Une pièce emblématique, aussi à l’aise en meeting aérien qu’au quotidien.

Disponible sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.

Prix : 840 euros.

Sac cabas La Croisette, d’Air France

Avec le sac cabas La Croisette au design intemporel, Air France propose un accessoire élégant et fonctionnel pour le quotidien. Confectionné en coton à 100 %, dont 65 % de matière recyclée, il est équipé d’une lanière en cuir détachable et réglable, ce qui permet de le porter à la main, à l’épaule ou en bandoulière. Il dispose d’une fermeture sécurisée par aimant et d’une poche intérieure zippée. Un sac pensé pour voyager, mais tout aussi pratique pour transporter les cadeaux de dernière minute…

Format : 30 x 36 cm

Disponible sur la boutique Air France.

Prix : 129 euros.