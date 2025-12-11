Sabena technics a récemment modifié la cabine de l’un des Airbus A350-1000 d’Air Caraïbes (groupe Dubreuil) pour la transformer en configuration biclasse (Premium Economy et Économique) de 480 sièges, dont 40 sièges en classe Caraïbes.

Son aménagement initial comprenait 429 sièges dans trois classes avec une classe affaires (Madras) aménagée avec 4 rangées à 6 sièges de front (2-2-2).

Le chantier s’est déroulé à Bordeaux Mérignac sur une période de 8 semaines et a notamment consisté au remplacement et à la modification de meubles, à l’ajout de sièges, et à la mise à jour des logiciels de divertissement à bord.

La modification de la cabine du gros-porteur a été logiquement réalisée simultanément avec une visite de maintenance majeure programmée. L’appareil (MSN 65, F-HMIL, livré fin 2019) a été remis en service mi-novembre.

Pour rappel, la compagnie aérienne française avait réceptionné son quatrième A350-1000 il y a pratiquement tout juste un an (lire le reportage), un appareil également configuré à 480 sièges en biclasse et donc sans classe affaires, reprenant ainsi le LOPA des deux exemplaires de la compagnie soeur French bee.

Avec cette configuration, Air Caraïbes répond ainsi aux besoins des passagers entre Paris et l’arc antillais en période de pointe tout en pouvant aussi être déployé sur la desserte de la Réunion pour le compte de French bee.